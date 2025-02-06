وفود الشباب والرياضة تزور مديرية أمن القاهرة بمناسبة عيد الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

تزامناً مع الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة التى شهدت على ‏تضحيات وبطولات رجال الشرطة على مر العصور إستقبلت ‏مديرية أمن القاهرة زيارة لوفد من مديرية الشباب والرياضة وأعضاء برلمانات مراكز الشباب بالقاهرة لزيارة ديوان قطاع أمن القاهرة، لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

كان فى استقبالهم اللواء طارق راشد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وعدداً من ضباط وضابطات القطاع ، وتم اصطحابهم فى جولة بغرفة عمليات النجدة للتعرف على دورها فى سرعة تلقى البلاغات من المواطنين وكيفية التعامل معها، كما قام الوفد بتقديم الورود والهدايا العينية بهذه المناسبة.



أعقب ذلك عرض مقطع فيديو عن أوجه التطوير بالمديرية وإداراتها المختلفة وفى نهاية الزيارة، تم توزيع الهدايا العينية عليهم وتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.



وقد لاقت تلك الزيارة إعجابهم واهتمامهم والمشرفين الذين أبدوا خالص الشكر والتقدير لجهاز الشرطة على ما يقدمه من خدمات جليلة للمواطنين وحمايتهم لأمن وإستقرار الوطن.

يأتى ذلك تعظيماً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية بهدف تنمية الوعى لدى الشباب بطبيعة عمل أجهزة الوزارة ودورها فى حماية أمن الوطن والمواطنين



