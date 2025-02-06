وزير العمل ومحافظ الفيوم يكرمان أوائل خريجات التدريب المهنى

الفيوم - رباب الجالى

كرّم محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أوائل خريجات التدريب المهني لعام 2024، وقاما بتسليمهن ماكينات خياطة وشهادات تقدير، كما قاما بتسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، و سعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، و خالد معروف رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تم خلال الاحتفالية، تسليم 10 عقود عمل بالقطاع الخاص لذوي الهمم، و12 شهادة وجائزة للمتفوقات من خريجات دورات التدريب المهني على مهنة التفصيل والخياطة.

أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة وزير العمل، لمحافظة الفيوم، آملاً تعزيز مجالات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، بالشكل الذي يعود بالنفع على أبناء الفيوم، مشيراً إلى موافقة محافظة الفيوم على تدبير قطعة أرض لإقامة مركز تدريب مهني ثابت على أرض المحافظة، يتوافق مع طبيعتها ويغطي احتياجات أبنائها من البرامج التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل، وذلك بعد موافقة الوزارة على تمويل إنشاء المركز.

وثمن الأنصاري، التعاون المثمر لوزير العمل في التنسيق مع المحافظة لإنهاء المشكلة الأخيرة للعاملين بمصنع سيراميك الفراعنة، حرصاً على مصلحة العاملين بالمصنع.

فيما استعرض وزير العمل في كلمته، جهود الوزارة في ملفات دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز علاقات العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وكذا جهود دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة العمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي دائماً ما يهتم بالعمالة غير المنتظمة، ويوجه بزيادة الخدمات والمنح المقدمة لهم.

ولفت الوزير، إلى توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، بمنح العمالة غير المنتظمة زيادة قدرها 1000 جنيه، إضافة إلى كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، سيتم توزيعها على جميع العمالة غير المنتظمة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً أن الجولات الميدانية بمختلف المحافظات تهدف إلى التعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين.

وأكد وزير العمل، أن ذوي الهمم لهم تقدير خاص من الدولة، وتحرص الوزارة قدر الاستطاعة على توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة الاستدامة، موجهاً مدير مديرية العمل بالفيوم، بالتأكد من استمرارية عقود العمل المبرمة لذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي جهة تخالف هذه التوجيهات، وفي ختام كلمته، وجه الوزير، رسالة من مواطن مصري لجميع أبناء الشعب المصري بضرورة التكاتف في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والحفاظ على مصر، لأن أبنائها دفعوا الكثير من دمائهم لضمان أمنها واستقرارها.