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وزير العدل الفلسطيني: مصر لديها بصمة واضحة في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم

الخميس، 06 فبراير 2025 09:58 م
وزير العدل الفلسطيني: مصر لديها بصمة واضحة في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم غزة
محمد شرقاوى

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قال المستشار شرحبيل الزعيم وزير العدل الفلسطيني، إنّ ما قامت به مصرُ والمملكة الأردنية يعتبر حجر أساس في منع التهجير، مواصلا: "المواقف العربية عامة كان لها أثر كبيير في تثبيت الفلسطيني على أرضه".

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر لديها بصمة واضحة في تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، مواصلا: "أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مبدأ تهجير الفلسطينيين، والسلطة الفلسطينية أعلنت رفضها هذه المخططات الرامية إلى التهجير القسري أو التطهير العرقي للفلسطينيين من أراضيهم".

وتابع: "الشعب الفلسطيني رفض كل مخططات التهجير التي أعلنت عنها إسرائيل قبل أن يعلن عنها ترامب، ولا يوجد دليل أقوى من العودة التي رآها العالم بأسره أينما سُمح للناس بالعودة إلى مناطق شمال قطاع غزة بعدما هُجروا إلى الجنوب قسرا، فقد عاد أكثر من نصف مليون فلسطيني في خلال يومين إلى شمال قطاع غزة، وهو ما يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه".


 







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