وزير الإنتاج الحربى فى زيارة مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية

كتب زكى القاضى

استمراراً لسلسلة الجولات الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي ، لمتابعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع؛ قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

تواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة حلوان للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل و تنفيذ خطة الإنتاج اليومية، والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة.

استهل الوزير الزيارة المفاجئة بالاطمئنان على الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.

كما قام الوزير "محمد صلاح" بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، وخلال الجولة تابع الوزير مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج ، كما وجه الوزير بتطبيق المعايير و الأكواد الخاصة بالحريق و التخزين و الصيانة و إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري و المادي بالشركة.

جدير بالذكر، أن شركة حلوان للصناعات الهندسية ، إلى جانب دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة، تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق ، أسطوانات البوتاجاز، و منظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم و الشنابر)، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية و التنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المفاجئة المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



