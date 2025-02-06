وزارة الصحة توجه نصائح هامة للأم المصابة بالسكر أثناء الحمل

كتب وليد عبد السلام

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للأم المصابة بالسكر أثناء الحمل لأول مرة، وذلك وقفا لـ إنفوجراف نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأم المصابة بالسكر أثناء الحمل يجب أن تلتزم بالآتي:-

- عدم زيادة الوزن

- الابتعاد تماما عن السكريات

- التركيز على الطعام الصحي والخضروات

- تجنب السكر الأبيض

- تجنب الحلويات الشرقية

- التركيز على الطعام الغني بالألياف

- ممارسة الرياضة

وتابعت : في حالة استمرار ارتفاع السكر يجب التوجه إلى طبيب النساء والولادة لأخذ العلاج اللازم سواء أقراص أو إنسولين.