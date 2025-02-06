اليوم السابع
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بمحاضرة عن كتابة السيناريو..

ورشة صناعة الفيلم الروائى القصير تنطلق فى مهرجان الإسماعيلية

الخميس، 06 فبراير 2025 06:13 م
ورشة صناعة الفيلم الروائى القصير تنطلق فى مهرجان الإسماعيلية جانب من الورشة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انطلقت اليوم ورشة صناعة الفيلم الروائي القصير ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، وذلك بمحاضرة تمهيدية مكثفة حول كيفية كتابة السيناريو، قدّمها كاتب السيناريو محمود خليل.

تناولت المحاضرة أسس اختيار الفكرة المناسبة ومواصفاتها الفنية، إلى جانب استعراض مراحل كتابة السيناريو وفق ترتيب يضمن الوصول إلى عمل محكم ومتقن الصنع. كما قدم خليل للحضور منهجية عملية تساعد على تحويل الأفكار إلى نصوص سينمائية قوية، مع التركيز على البناء الدرامي وتطوير الشخصيات.

وتتواصل فعاليات الورشة يوميًا بقسميها النظري والعملي في تمام العاشرة صباحًا بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث سيحصل المشاركون على تدريبات تطبيقية مكثفة لصقل مهاراتهم في كتابة وتصوير وإخراج الأفلام الروائية القصيرة.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.
 







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الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

مهرجان الاسماعيلية

مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية






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