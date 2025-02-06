هيئة الدواء تقدم نصائح مهمة للتعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة

كتب وليد عبد السلام

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لأفضل طريقة للتعامل مع أصحاب الكراسي المتحركة والتى شملت:​-

-عند مقابلة شخص بيستخدم كرسي متحرك، يجب السلام عليه بشكل طبيعي وهو ما يرفع الحواجز النفسية فى حالة وجود طرف صناعى

- اطلب الإذن قبل لمس الشخص أو كرسيه.​

-تحدث مع الشخص الذى بيستخدم الكرسي المتحرك مباشرة، ولو كان بصحبة أخرين.

-قدم المساعدة للشخص مستخدم الكرسي المتحرك لكن ولا تفترض أنه محتاجها على طول.

-افهم صعوبة تحريك كرسي متحرك لما ترافق شخص بيستخدمه. دور عن المنحدرات المسهلة للحركة، وعادةً هتلاقيها جنب الأبواب أو الحمامات والسلالم والمصاعد. ​