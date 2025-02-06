نائب محافظ الوادى الجديد تشارك فى افتتاح معرض «أيادى مصر» للحرف بكفر الشيخ

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

استقبل الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ولفيفٌ من نواب المحافظين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، فى مستهل زيارتهم للمحافظة لافتتاح معرض «أيادى مصر» للحرف اليدوية والتراثية.

ورحّب نائب محافظ كفرالشيخ بالضيوف معبرًا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث، من جانبها، أعربت حنان مجدي عن تقديرها واعتزازها بمثل هذه المناسبات مؤكدةً أن هذا المعرض يمثل فرصة رائعة لتعزيز التعاون بين المحافظات المختلفة، كما يعكس الاهتمام المتزايد بدعم الحرف اليدوية والتراثية في مصر.

فيما قدّم اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة إلى حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد بالإضافة لهدية تذكارية من المنسوجات التراثية للمحافظة.

وعلى هامش الزيارة، قامت حنان مجدى، ووفد الضيوف، بتفقّد متحف الآثار بمدينة كفر الشيخ، حيث اطلعوا على المعروضات التى تمثل حقبًا مختلفة للتاريخ المصرى واستمعوا إلى شرح تفصيلى لها، وعبرت نائب المحافظ عن إعجابها بالمقتنيات الأثرية التى يضمها المتحف، والتى تعكس عراقة وأصالة التاريخ المصرى.