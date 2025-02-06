نائب محافظ الدقهلية يناقش سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين

الدقهلية شريف الديب

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب قطع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعدم جدية المستثمرين المخصصة لهم.

وقد نظمت الاجتماع الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الإدارة، ووجه "العدل" بضرورة المعاينة الفورية علي الطبيعية لقطع الأراضي الصادر بشأنها قرار إلغاء التخصيص من هيئة التنمية الصناعية، وذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها علي منصة الصناعة الرقمية لراغبي الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تقرير بهذا الشأن خلال أسبوعين تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

ومن جانبه، أكد "نائب محافظ الدقهلية "على أن هناك توجيهات محددة من قبل محافظ الدقهلية لجميع المسئولين عن الاستثمار بالمحافظة لتقديم الدعم والرعاية والكاملة للاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة، مشيرا إلي المتابعة الشخصية المستمرة من قبل المحافظ لإجراءات تقديم الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد من قبل جميع الاجهزة التنفيذية لتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لابناء الدقهلية من خلال المشروعات الاستثمارية والانتاجية التي يتم تنفيذها بالمناطق الصناعية.



ومن ناحية أخرى، أكد "العدل" خلال الاجتماع علي ضرورة تفعيل الاجراءات المتخذه بشأن التصدي للتلوث الصناعي تماشيا مع اتجاه الدولة وجهودها المتواصلة للنهوض بقطاع الصناعة، كما أكد "العدل" علي أهمية تعزيز وجود غرفة تحكم مركزي لربط جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وربطها علي المحافظة لمتابعة كافة أعمال وأنشطة المنطقة.

حضر الاجتماع المهندس طارق عبد المعطي وكيل وزارة الإسكان، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد جلال مدير الإدارة العامة للأملاك وعلاء الدين زيان مدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فرع الدقهلية، والمهندس محمد علي السيد عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد جعفر عضو الشئون القانونية للمنطقة الصناعية ومحمد الصاوي حسابات المستثمرين بالمنطقة الصناعية والسيد عوض مدير الاستثمار بالمحافظة، ومروة إبراهيم وكيل إدارة الاستثمار.