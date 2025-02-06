نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ البنية التحتية بمراكز القصاصين والقنطرة غرب وفايد

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمراكز القصاصين، القنطرة غرب، وفايد.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، خالد جودة المستشار الإعلامي، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ممثلي الإدارة المركزية لمشروعات الطرق والكباري وفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في عزبة المعبر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من المشكلات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه عصام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بالمعاينة واتخاذ اللازم نحو مد وتدعيم ودراسة إنشاء محطة رفع مع شبكة الانحدار وربطها لأقرب قرية سواء كانت قرية البناهوه أو قرية الرياح.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عمل يوتيرن مخرج المدينة لخدمة أهالي قرية البياضية وآخر لخدمة أهالي أبو خليفة.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم عرض ومناقشة المشاكل الناتجة عن مطلع ونزلة كوبري القصاصين منطقة الدواويس حيث تم عرض عدة مقترحات منها توسعة مطلع ونزلة الكوبري لحل المشكلة.

كما ناقش الاجتماع إحلال وتجديد كوبري على محمد داوود وكوبري القصاصين وكوبري المشروع بالإضافة إلى دراسة إنشاء 2 كوبري في قريتي السويدات وأم عزام.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إحلال وتجديد مدرسة النجع بقرية الشروق ومدرسة الهوانية ومدرسة المؤسسة في قرية المحسمة.

كما تم استعراض مشكلة إحلال وتجديد خط المياه القادم من التل الكبير وحتى مدينة القصاصين هذا إلى جانب تدعيم بعض المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي في مدينة القصاصين.

كما ناقش الاجتماع عدد من المشكلات بمركز ومدينة فايد والخاصة بمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية فنارة ومنشية السلام ومشكلات المياه الجوفية بفنارة.



ومن المقرر أن يكون هناك زيارة موسعة لمركز ومدينة القنطرة غرب خلال الأيام القليلة القادمة وزيارة باقي المراكز خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا لمناقشة خطة الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية لشبكة التليفون الأرضي، وإحلال وتجديد الكابلات في منطقة أرض الجمعيات وأبراج الحاوي وأرض المزادات ومنطقة الملابس الجاهزة وذلك بحضور ممثلي الشركة المصرية للاتصالات ورئيس حي ثالث.

