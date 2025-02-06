نائب رئيس الوزراء يطلق منصة اليخوت والقوارب البحرية لتقديم الخدمات إلكترونياً

كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد

أطلق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، منذ قليل، منصة اليخوت والقوارب البحرية المحلية، والتى تستهدف تسهيل تقديم الخدمات من منصة واحدة إلكترونيا.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025

و التقى الفريق مهندس كامل الوزير، عدد كبير من ملاك الشركات المصرية المصنعة للقوارب واليخوت، وتحدث حول نسب المكون المحلى والشركات لتصدير المنتج المصرى.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولاً إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

هذا و سيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان " مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري و التحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.

و كذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض و بحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت و ايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.



ودعت الوزارة الجميع لحضور المعرض و التسجيل من خلال اللينك التالى: