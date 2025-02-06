نائب المحافظ ورئيس مهرجان الإسماعيلية يتفقدان معرضًا للصور الفوتوغرافية

الإسماعيلية- جمال عبد الناصر - صبرى غانم

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وشيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، معرض الصور الفوتوغرافية للهُواة من أبناء الإسماعيلية والذي أطلقته محافظة الإسماعيلية على هامش فعاليات المهرجان لإبراز أهم المعالم المميزة لمحافظة الإسماعيلية؛ بهدف إشراك ودمج أبناء المحافظة بالحركة الفنية التي تشهدها محافظة الإسماعيلية، ومنح الفرصة للموهوبين من أبناءنا في عرض موهبتهم ومنها التصوير الفوتوغرافي.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالتنظيم وجودة الصور المشاركة والتي توثق الكثير من معالم المحافظة.

وأكد عصام أن الصور المشاركة تم تقييمها من لجنة متخصصة من الفنانين المشاركين بالمهرجان، وسيتم الإعلان عن الثلاث صور الفائزة وتكريمهم في حفل الختام، كما سيتم منح المشاركين شهادات مشاركة تقديرًا لهم على مشاركتهم الثرية.

كما أعلنت الدكتورة هالة جلال عن دعوة ورشة التصوير التي ينفذها المهرجان للمشاركين بالمعرض بحضورها والاستفادة من المدربين بها.

مشيدة بالفكرة وبتنظيم المعرض والذي تم بالتنسيق بين المدون والمرشد السياحي محمد حزين منسق المعرض وإدارة الإعلام بالمحافظة وقصر ثقافة الإسماعيلية.

