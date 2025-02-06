مواعيد تقييمات وامتحانات الترم الثانى 2025 وخريطة الدراسة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد تقييمات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني الذى يبدأ السبت المقبل وخريطة مواعيد الدراسة كالتالى:

- تكون امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

- تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدء من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو 2025.

يبدأ التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025.

- يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025.

- تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

- تبدأ تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، حيث ينطلق اختبار الشهر الأول الأحد 9 مارس وحتى 16 مارس المقبل.

- أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025

- يشمل الاختبار الشهري مارس 2025 ما يتم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول ( من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني) وحتى بداية الأسبوع الخامس.

- بالنسبة لشهر إبريل 2025 يتم التقييم فيما يتم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر في الفصل الدراسي الثاني.

- أما بشأن التقييمات الأسبوعية فيتم اجراءها أسبوعيا في الوقت المحدد.