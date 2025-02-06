مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم، الخميس، 16 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية من بين 123 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 16رحلة طيران بينها 4 رحلات من المطارات الالمانية و3 رحلات من المطارات البولندية، و3 من تشيك، ورحلة من سويسرا، ورحلتين من النمسا، ورحلة داخلية، واخرى من هولندا، ورحلة من إيطاليا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية السبت الماضى حتى غد الجمعة 123 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا وتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.