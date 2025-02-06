مصر تستقبل دفعة جديدة من جرحى ومصابى غزة عبر معبر رفح لتلقى العلاج

رفح ـ محمد حسين

استقبل معبر رفح البري ظهر اليوم الخميس دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم، وسط تنسيق مكثف بين الجهات المختصة والهلال الأحمر المصري والجهات الطبية المختصة.



فور وصول المصابين عبر معبر رفح، تم تجهيز سيارات الإسعاف المصرية لنقلهم إلى عدد من المستشفيات في شمال سيناء والمحافظات، وفقًا لحالاتهم الصحية واحتياجاتهم العلاجية، وقد تم توفير أطقم طبية متخصصة على طول خط النقل لضمان تقديم الرعاية الطبية الأولية حتى وصولهم إلى المستشفيات.



وبالتزامن مع وصول الجرحى، أكدت مصادر طبية مصرية أن المستشفيات المصرية رفعت حالة الطوارئ لاستقبال المصابين الفلسطينيين، حيث تم تخصيص أقسام متكاملة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر المؤهلة، مع التركيز على توفير العناية المركزة والجراحات العاجلة للحالات الحرجة.



يأتي استقبال هذه الدفعة استمرارًا لجهود مصر في دعم المصابين الفلسطينيين، حيث كان معبر رفح قد استقبل خلال الأيام الماضية 4 دفعات سابقة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، بلغ إجمالي عددهم 136 جريحًا ومريضًا، بالإضافة إلى 206 مرافقين، تم توزيعهم على المستشفيات المختلفة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.



وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات نقل المصابين الفلسطينيين إلى مصر مستمرة وفقًا لخطة الإجلاء الطبي و تهدف إلى تقديم الدعم الطبي العاجل للحالات الحرجة، خاصةً مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المحورى الذي تلعبه مصر في دعم الفلسطينيين، سواء من خلال تقديم المساعدات الطبية والإنسانية، أو عبر استقبال المصابين والجرحى وتوفير الرعاية الصحية لهم.



وأكد مسؤولون في الهلال الأحمر المصري أن فرق الإغاثة تواصل عملها داخل معبر رفح لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى ، وتستمر مصر في تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.