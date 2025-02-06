مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

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اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية كـ"السجود الملحمي".

من ناحية اخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، طرقا فرعية في قرية روجيب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت القرية صباح اليوم، وشرعت بإغلاق طرق فرعية يسلكها المواطنون شرقا.

وأغلقت سلطات الاحتلال، خلال الفترة الماضية، عددا من الطرق الالتفافية والفرعية بهدف التضييق أكثر على المواطنين في تنقلاتهم بين المدن والقرى الفلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة أبو قش شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات او مواجهات.