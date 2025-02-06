اليوم السابع
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الخميس، 06 فبراير 2025 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

الخميس، 06 فبراير 2025 12:29 م
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية المسجد الاقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية كـ"السجود الملحمي".

من ناحية اخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، طرقا فرعية في قرية روجيب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت القرية صباح اليوم، وشرعت بإغلاق طرق فرعية يسلكها المواطنون شرقا.

وأغلقت سلطات الاحتلال، خلال الفترة الماضية، عددا من الطرق الالتفافية والفرعية بهدف التضييق أكثر على المواطنين في تنقلاتهم بين المدن والقرى الفلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة أبو قش شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات او مواجهات.







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المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله

القدس






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