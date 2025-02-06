مسئولو الأقصر يتابعون تطوير موقف الأقاليم وتركيب إنترلوك بالشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد مسئولي مدينة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تمهيد الشوارع بنجع الخطباء، بمشاركة اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة.

وتم خلال الجولة التأكيد على ضرورة تنفيذ خطة تطوير الطرق والشوارع بنجع الخطباء مع استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك للشوارع والحارات، كما تمت متابعة عدد من الشوارع بمنطقة شرق السكة الحديد لرفع كفاءة الشوارع ودهان الأعمدة والأكشاك مع الاهتمام بأعمال التشجير والزراعة وتركيب بلاط الانترلوك في الجزيرة الوسطي في شوارع منطقة شرق السكة الحديد.

كما تمت متابعة أعمال تطوير موقف الأقاليم والمحافظات شرق السكة الحديد، وتم التوجيه بسرعة إنجاز العمل بالموقف وافتتاحه في أسرع وقت خلال شهر رمضان المقبل، للتأكيد على ضرورة مراعاة تطبيق الهوية البصرية في أعمال تصميم اللوحات الإرشادية بالموقف.

وكان قد أعلن اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، عن تفاصيل البدء في أعمال تطوير موقف الأقاليم الأكبر بمحافظة الأقصر لخدمة المواطنين والركاب من باقي المدن والمحافظات المجاورة، حيث أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم بطول 300 متر، وعرض 20 متر، حيث إن خطة تطوير موقف الأقاليم ستتضمن 3 مراحل، فالمرحلة الأولى وهي تطوير الجزء الخاص بموقف السرفيس، وسيتم تدعيمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية متضمناً دورات مياه جديدة متطورة ومكتب إداري وكافتيريا ومقاعد انتظار وتند لحماية المواطنين من أشعة الشمس وبوابات دخول وخروج إلكترونيه، لافتا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى ستشغل مساحة 260 م طول × 18: 20 م عرض، مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بمحافظة الأقصر.



أعمال تطوير موقف الأقاليم فى مدينة الأقصر



تركيب إنترلوك بشوارع نجع الخطباء وشرق السكة بالأقصر