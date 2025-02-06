مراكز شباب الأقصر تدعم الأطفال عبر مبادرة قيمنا من تراثنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر من خلال إدارة تنمية النشء بالمديرية، لقاءات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا" بمركز شباب الأقالتة التابع لإدارة شباب القرنة، بمشاركة 100 عضواً من أعضاء مركز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وهالة عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وجيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وأدار اللقاء محمود العديسي مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار مصر العليا، والشيخ أبو الحسن الشاذلي واعظ بإدارة الرواق الأزهري بالأزهر الشريف، والقس رويس عبد الملاك من كنيسة السيدة العذراء مريم بالعديسات، حيث أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن المبادرة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى النشء والتعرف على القيم الدينية وكيفية تطبيقها، وتعزيز الانتماء الوطني والتعريف بقيم الحضارة المصرية القديمة، المبادرة بمراكز شباب الأقصر، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وأمل مهدي منسق المشروع.

فيما اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات فعاليات المعسكر الخامس من المعسكرات التدريبية لبرامج تمكين الفتيات "برنامج الرياضة من أجل التنمية" تحت شعار (لياقتي مهارتي _دوى ) بنادي المدينة المنورة، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للقاعدة الشعبية ) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف و مديرية الشباب والرياضه بالأقصر (الادارة العامة للرياضة ) ختام المعسكر الخامس والأخير للمعسكر التدريبى لبرامج تمكين الفتيات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار ( مهارتى لياقتي ودوي )، بمشاركة 100 فتاة فى المعسكر الواحد بإجمالي 500 فتاة لعدد 5 معسكرات، وتم تنفيذ المعسكر الخامس بنادي المدينة المنورة .



فعاليات مبادرة قيمنا من تراثنا للتوعية الدينية لدعم أطفال الأقصر



مبادرة قيمنا من تراثنا للتوعية الدينية تواصل فعالياتها بمراكز شباب الأقصر