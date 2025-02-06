اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 فبراير 2025 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية بلغت 69.52 %

الخميس، 06 فبراير 2025 02:08 م
محافظ قنا: نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية بلغت 69.52 % الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69.52 % وذلك في حضور هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 58843 طالبًا وطالبة حضر منهم 58098 وحقق النجاح 40390 طالب بنسبة نجاح بلغت 69.52 % ، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1358 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1270 وعدد من حققوا النجاح 1236 بنسبة نجاح بلغت97.%.

بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 27 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالبا بنسبة نجاح بلغت 96%.

وأعرب "عبد الحليم" عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة مقدما شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.


 







مشاركة

الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

الشهادة الإعدادية بقنا

محافظة قنا

اخبار قنا

نتيجه الصف الثالث الاعدادي قنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة قنا

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة قنا

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة قنا

نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه قنا

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا

نتيجة الشهادة الاعدادية قنا

نتيجه تالته اعدادي محافظه قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

الشهادة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه

درجات الصف الثالث الاعدادي

محافظة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجه الاعداديه

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

نتيجه

اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية

شهاده ثالثه اعدادي

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي






الرجوع الى أعلى الصفحة