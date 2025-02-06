محافظ جنوب سيناء يناقش مع رؤساء المدن تنفيذ الخطة الاستثمارية ومتابعة التصالح

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إجتماعا موسعا اليوم بمكتبة بمدينة شرم الشيخ في ظل توجيهات القيادة السياسية واتساقا مع استراتيجية الدولة 2030، بحضور سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن وتناول اللقاء عدد من المحاور الهامه ومنها ، مناقشه الإسراع في تنفيذ الخطة الإستثمارية لنهو كافه المشروعات بمدن المحافظة.



كما استعرض المحافظ موقف التصالح على مخالفات البناء وتقنين اراضي الدولة وشدد على سرعه الانجاز وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين مع المتابعة الدورية لتحسين المستهدفات والتشديد على استيداء حق الدولة.



كما وجه المحافظ بتلبيه احتياجات المواطنين وحصر كافه التحديات وايجاد حلول عاجله لها على ارض الواقع واشار الى ان التغيرات الإدارية الأخيرة التي تمت بالمحافظة تمت بهدف إعادة ضخ دماء جديدة.



من أجل ايجاد افكار متطورة ومتنوعه لتعظيم الاداء ورفع درجات عملية التنمية بالمدن،

كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يتزامن مع الذكرى ال 36 لاسترداد طابا الحبيبة ووضع تصور شامل ومحدث للاحتفالات هذا العام مع توجيه الدعوة لعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة فضلا على الشيوخ والعواقل ورجال الاعلام والفنانين ،

مع عدم اقتصار الاحتفال على المراسم الرسمية لرفع العلم على ارض طابا فقط بل ستمتد الى باقى المدن من خلال افتتاح عدد من المشروعات وكذا إقامة عدد من الفعاليات الفنية والرياضية

وإقامة احتفالية يوم الوفاء وتكون خاصة بالمحافظين السابقين وأسرهم اعتزازا بدورهم الهام خلال الفترات السابقة.



وكذا رفع درجات الدور التوعوي الوطنى بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب وبيوت الثقافة يوميا اعتبارا من اليوم لسرد تضحيات القادة والاباء والاجداد وسرد مراحل الكفاح وملحمة استراد الأرض والتضحيات التي قدمت بهذا الشأن.

