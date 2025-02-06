محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الخميس، اليوم، أعمال تجهيزات قوافل المساعدات الغذائية بمجمع تمور المحافظة والمتجهة للأشقاء الفلسطينيين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه الزملوط بتكثيف الجهود والعمل الجاد والدؤوب؛ استعدادًا لانطلاق أسطول قوافل المساعدات الذي تعتزم المحافظة توجيهه لدعم ومساندة أهالي فلسطين الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، واستكمالًا لدور مصر المحوري والبارز وما قدمته للقضية الفلسطينية حتى وقف إطلاق النار.

وأكّد المحافظ على تضافر الجهود لتقديم كافّة أوجه الدعم والمساندة، داعيًا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والاستقرار للأشقاء الفلسطينيين.



