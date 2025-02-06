محافظ المنيا يفتتح مشروع تطوير قرية بنى سليم بسمالوط

المنيا – حسن عبد الغفار

قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا صباح اليوم الخميس بتسليم 17 منزلاً مُعاد تأهيلها وإعمارها وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وبالتعاون بين جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى، وشركة مصر للبترول، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية” الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، فى قرية بني سليم بشوشة فى مركز سمالوط،

وأكد محافظ المنيا على أهمية العمل المشترك بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطن، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أشار المهندس محمد ماجد بخيت رئيس مجلس إدارة مصر للبترول إلى حرص الشركة على أداء مسؤوليتها المجتمعية وإحداث أثر إيجابي في المجتمع ، موضحاً إلى أن المشروع يمس حياة الناس بشكل مباشر ويسهم في توحيد الجهود لتطوير ظروف المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المنزل الواحد شمل تأهيل وتشطيب غرفتي نوم، صالة، مطبخ وحمام، مع استكمال كافة الأعمال الإنشائية والفنية التي تضمنت تسقيف المنازل، وتوصيلات الكهرباء والسباكة، تركيب الأبواب والشبابيك والسيراميك ، ومحارة الأرضيات، ودهان الحوائط بنوعية عالية، بالإضافة إلى فرش المنزل بالكامل بالمجان، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية لمزيد من التعاون المشترك.

كما أعرب اللواء ممدوح شعبان عن شكره وتقديره للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على دعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها محافظ المنيا لتسهيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.

اختتم الحفل بتفقد المحافظ للمنازل الجديدة وسط تفاعل إيجابي من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بالمبادرة التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز روح التكافل الاجتماعي في المحافظة.

حضر حفل التسليم عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والمهندس محمد ماجد بخيت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان والمهندس عويس قاسم، رئيس مجلس مدينة سمالوط .

