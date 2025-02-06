محافظ المنيا: دعم وتنشيط السياحة أولوية قصوى لتحقيق التنمية المحلية

المنيا – إدارة الإعلام

أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، على اهتمام الدولة بدعم وتنشيط القطاع السياحى، مشيرا ًإلى أن المنيا تمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخيًا فريدًا يجعلها مقصدًا مميزًا للسياح من مختلف أنحاء العالم،.

وأكد اللواء كدوانى، على الجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع الثقافى والسياحى، مشيرًا إلى أن أعمال استكمال إنشاء المتحف الأتونى تجرى حاليًا ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية فى المنيا بعد توقف دام أكثر من 22 عامًا.، وذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء وتطوير المتاحف الكبرى بهدف تعزيز مكانة مصر الثقافية على الصعيد العالمى ودعم السياحة الأثرية.

وفى إطار تنشيط السياحة الداخلية، أعلن المحافظ عن تنظيم برنامج سياحى وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن الأثرية بالمحافظة، وذلك لاستقبال ضيوف الملتقى الثقافى العشرين لشباب المحافظات الحدودية “أهل مصر” الذى تستضيفه المنيا فى الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجارى.

كما شهدت الفترة الأخيرة زيارات دولية للمناطق الأثرية، حيث قام وفد بلجيكى بزيارة لمنطقة آثار تونا الجبل، التى تُعتبر من أهم المواقع الأثرية بالمحافظة، كما زار وفد ألمانى منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس.