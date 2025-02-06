اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

الخميس، 06 فبراير 2025 06:00 ص
فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات قطع الكهرباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائى اليوم، الخميس، عن المخبز الآلى، والنقيب مبارك، وشارع البازرات، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأشار مصدر من شركة كهرباء البحر الأحمر، إلى أن عملية فصل التيار الكهربائى تتم لعمل صيانة دورية للمحولات خشية حدوث عطل مفاجئ، ويتم التنسيق مع مركز العمليات لإخطار المواطنين.

وكانت إدارة الصيانة بقطاع شبكات البحر الأحمر أجرت عملية صيانة بعدة مناطق أمس الأربعاء وهى مناطق الباكبوند، وبنك الدم، وجمعية الإسكان، والفرع المالى بالغردقة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.







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