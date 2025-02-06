غلق 6 مخابز ومركز تجميع ألبان مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بقيادة الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، ومشاركة على بسيوني مراقب أول المديرية، و أحمد أمين مراقب أول الأغذية بالمديرية، وبالتنسيق مع مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ديرب نجم.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط 6 مخابز ومركز تجميع ألبان بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثلون خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين بمركز ومدينة ديرب نجم، وتم مخاطبة الجهات المختصة غلق المركز والمخابز حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما تم ضبط 5 طن ملح وألبان مجهولة المصدر وغير مستوفية اشتراطات التخزين الصحيحة، وتم سحب عدد 11 عينات أغذية وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 32 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة ديرب نجم، مؤكداً على إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومراقب أول المديرية، ومراقب عام الأغذية، ولجميع مراقبي ومفتشي الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

