عماد الدين حسين: الحكومة جادة فى تفعيل الحوار الوطنى وتوصياته

محمد شرقاوى

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأعضاء أمناء مجلس الحوار الوطنى، مهم للغاية وفى توقيت مهم وموضوعاته، مؤكدا أن غالبية أمناء المجلس حضروا ومعظم الوقت يتحدث الحاضرون في تقديم صورة عامة للوضع، ومدبولى يقدر الحوار الوطنى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة جادة في تفعيل الحوار الوطنى وتوصياته، ورغبتهم في التوصيات التي تم الموافقة عليها نفذا، وأكد مدبولى متابعة لتنفيذها من قبل الحكومة بالكامل، مؤكدا أنه كان هناك اتفاق مهم في صعوبة التحديات التي تواجها مصر.

وتابع أن التماسك هو الأساس لتصدي كل التحديات التي تواجه مصر من الخارج، ولابد من تعزيز التماسك الداخلى بين كل الفئات بالمجتمع المصري، مؤكدا أننا تحدثنا عن الوضع العالمى والمنطقة وبمصر، ودولة رئيس الوزراء قدم شرح وافى للموضوعات.