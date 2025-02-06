طقس اليوم فى مطروح.. بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً ونشاط الرياح وفرص سقوط أمطار

مطروح - حسن مشالي

تتواصل لليوم الثاني على التوالي،حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الخميس 6-2- 2025، ويسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، مع أجواء غائمة جزئياً، تزيد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية في ظل ارتفاع الأمواج، وتزايد نشاط الرياح .

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، طقس بارد وانخفاض درجات الحرارة، التي تسجل العظمى 15 درجة والصغرى 11 مئوية، مع اضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج بين 4 و 6 أمتار، وتأثر أعمال الصيد بشكل كبير، في ظل نشاط الرياح التي تُقدر سرعتها بين 35 و 50 كيلومتر في الساعة.

وتشهد معظم مناطق مطروح والساحل الشمالي، أجواء غائمة وتكاثر السُحُب المنخفضة، وتزايد فرص هطول أمطار خفيفة، على بعض المناطق بشكل متقطع.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.