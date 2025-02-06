صحة الإسكندرية تنظم حملة منع تسوس أسنان الأطفال ببرج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية ، من خلال ادارة طب الفم و الأسنان تحت إشراف الدكتور محمد خميس مدير الادارة ،حملة منع تسوس أسنان الأطفال وتطبيق الفلورايد في المركز الصحي الجديد ببرج العرب والتي استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 12 عام ، تحت اشراف الدكتورة نسرين ابراهيم مدير القسم الوقائي للأسنان و بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الفتاح مدير عام ادارة برج العرب .

جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي و الرعاية الأساسية .

وتضمنت الحملة الكشف على أسنان الأطفال المترددين على المركز و تطبيق مادة الفلورايد كوقاية لحماية الأسنان من التسوس، وقد أوضحت الدكتورة نسرين إبراهيم أن مادة الفلورايد تعمل علي تقوية طبقة المينا للأسنان ومنع نمو البكتيريا الضارة المؤدية إلي التسوس بالإضافة إلي الحفاظ علي الاسنان اللبنية والدائمة من التسوس والتي تحول دون اللجوء الي الحشوات العلاجية المكلفة.



كما تم أيضاً خلال الحملة تقديم التثقيف الصحي للأطفال حول كيفية العناية بصحة الفم والأسنان وتنظيم مسابقات ترفيهية وتعليمية للأطفال لتعزيز الوعي بصحة الأسنان.