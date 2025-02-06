شعبة الذهب والمعادن تكشف سعر الذهب اليوم الخميس

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025، على خلفية تطورات سعر الذهب في البورصة العالمية وارتفاع لمستويات قياسية أمس.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4588 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4015 جنيهاً

عيار 18 يسجل 3442 جنيها.

عيار 14 يسجل 2675 جنيها.

الجنيه الذهب 32120 جنيها.



وتزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد اقتراح ترامب الاستيلاء الأمريكي على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في المنطقة، خاصة بعد الانتقادات الحادة من الزعماء الفلسطينيين والدول العربية.



هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة ارتفع بنسبة 1% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 4974.5 طن في عام 2024 بأكمله في ظل زيادة الاستثمار في الذهب، ليشير أن البنوك المركزية سارعت في الشراء في الربع الرابع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.



اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.