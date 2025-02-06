سفير فلسطين السابق: كل التحية لموقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى

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وجه سفير فلسطين السابق فى القاهرة الدكتور بركات الفرا، التحية والتقدير لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسى وللشعب المصرى على المواقف المساند لحقوق الشعب الفلسطينى؛ وآخرها البيان الصادر عن وزارة الخارجية الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته العادلة.

وقال الفرا- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الكلمات لا تكفى لتفى مصر حقها فى دعم الشعب الفلسطينى وآخرها الموقف الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، والذى جاء بعد التصريحات الخطيرة التى أدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وما تبعها من تصريحات لأعضاء من الحكومة الإسرائيلية فى نفس السياق، والتى تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، وتهدد بمزيد من الاضطرابات فى المنطقة، مشددا على تمسك الشعب الفلسطينى بأرضه ووطنه وحقوقه.



وأضاف أن مصر كانت واضحة فى أنها لن تقبل بمثل هذه المخططات، منوها بدور مصر فى الوصول لوقف إطلاق النار بغزة والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني.