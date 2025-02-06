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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-2-2025

الخميس، 06 فبراير 2025 03:19 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 6-2-2025 شهد سعر الريال السعودى ، استقرار أمام الجنيه المصري
كتب أحمد حسن

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شهد سعر الريال السعودى، استقرار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6-2-2025، داخل البنوك المصرية، في نهاية التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.39 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.39 جنيه للشراء.
13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.35  جنيه للشراء.
13.42  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.35 جنيه للشراء.
13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.37  جنيه للشراء.
13.42  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.38 جنيه للشراء.
13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.06 جنيه للشراء.
13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.32  جنيه للشراء.
13.42  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.34 جنيه للشراء.
13.43 جنيه للبيع.

 







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