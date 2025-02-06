سعر الذهب اليوم 6 فبراير 2025.. عيار 21 يسجل 3985 جنيها للجرام بدون مصنعية

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 خلال التعاملات المسائية، مع اتجاه هبوطي في سعر الذهب العالمي بعد أن خسرت الأونصة 20 دولاراً إلي 2857 دولاراً، مما انعكس على سعر الذهب في مصر ليتراجع بشكل ملحوظ.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4554.25جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3985 جنيها.

عيار 18 يسجل 3415.75 جنيها

عيار 14 يسجل 2656.75 جنيها.

الجنيه الذهب 31880 جنيها.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأربعاء فوق 2870 دولاراً حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.



كما دفعت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تواجد الولايات المتحدة في قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من المنطقة إلى تزايد المخاوف من استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لينعكس هذا بشكل إيجابي على الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2877 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 2841 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2850 دولار للأونصة.