اليوم السابع
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سعر الدولا اليوم الخميس 6-2-2025 يسجل 50.25 للشراء من البنك المركزي

الخميس، 06 فبراير 2025 04:00 ص
سعر الدولا اليوم الخميس 6-2-2025 يسجل 50.25 للشراء من البنك المركزي اسعار الدولار مقابل الجنيه
كتبت أسماء أمين

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ينشر سعر الدولار خلال تعاملات الصباحية اليوم الخميس 6--2-2025  بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى، مسجلا فى البنك المركزي 50.25 جنيه للشراء، و50.38 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

ويقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.


وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26  جنيه للشراء.
50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.28  جنيه للشراء.

50.38 جنيه للبيع.

 







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