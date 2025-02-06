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سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصري.. تحديث لحظى

الخميس، 06 فبراير 2025 12:00 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 6-2-2025 أمام الجنيه المصري.. تحديث لحظى اسعار الدولار مقابل الجنيه
كتبت -مروة الغول

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يقدم موقع اليوم السابع خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأربعاء، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس فى نهاية التعاملات بالبنك الأهلى المصرى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، فى بنك مصر  50.26 جنيه للشراء و50.36 للبيع في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.26 جنيه 50.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه  للبيع

وسجل سعر الدولار فى نهاية  تعاملات البنوك اليوم الخميس كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.26 جنيه للشراء.

50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.
 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

 


 







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