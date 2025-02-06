زحام على شراء السلع الغذائية فى سوق اليوم الواحد بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية -صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل سوق اليوم الواحد بمنطقة الغابة بحى ثان الإسماعيلية رصد فيه اقبال المواطنين على السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتناول البث المباشر الدقيق والارز والزيوت والمكرونة بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والتى تباع داخل السوق بأسعار مخفضة بنسبة من 30الى 50%.

كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، افتتح اليوم الخميس، "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الغابة الشجرية بحي ثان مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية،ولفيف من رؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية ووكلاء التضامن الاجتماعي والصحة والطب البيطري والقيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

مشيرًا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

كما أكد "أكرم" على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن النسخة الرابعة من السوق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مع التأكيد على وجود أكثر من سلعة وأكثر من بائع ما يسهم في تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، كما يساعد على ضمان توافر السلع بكميات كافية للمواطنين.

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

مؤكدًا أن اختيار المكان وسط حدائق الإسماعيلية المفتوحة يجعل من تجربة التسوق تجربة عائلية متكاملة، حيث تقوم الأسرة بقضاء احتياجاتها من السوق وقضاء وقت مميز في حدائق الإسماعيلية خاصة مع اختيار أيام إقامة السوق في الإجازة الأسبوعية.

وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد النسخة الأولى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والثانية بمدينة المستقبل، النسخة الثالثة فى حى ثان الإسماعيلية واليوم النسخة الرابعة ايضا بحي ثان مدينة الإسماعيلية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

ودعى محافظ الإسماعيلية المواطنين لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

واختتم "أكرم" أتوجه بالشكر لجميع الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

مشيرة أنَّ ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى ذلك تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

هذا وتُعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.



سوق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد