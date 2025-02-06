رفع 29 ألف عينة مياه شرب و7 آلاف عينة صرف صحى خلال يناير بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع للجنة الجودة والتى تضم فى عضويتها مسئولى جهاز شؤن البيئة ومديرية الصحة ومديرية الرى والمحافظة وذلك لاستعراض أعمال رفع العينات من محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم مناقشة خطة تطهير الخزانات وغسيل الشبكات ومطابقة السيب النهائى لمحطات معالجة الصرف الصحى وخطة أعمال اللجنة المشتركة مع مديرية الصحة لرفع العينات والمرور على محطات مياه الشرب.

وأشار الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة أنه تم خلال شهر يناير رفع وتحليل 29 الف عينة مياه شرب من محطات ومأخذ وشبكات مياه الشرب وذلك من خلال 12 معمل مياه رئيسي و15 معمل مياه متنقل والمعمل المركزي لمياه الشرب وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وأنه يتم الاستجابة لشكاوي الجودة الواردة بالخط الساخن 125 فورا بالاضافة الى رفع 7 ألاف عينة صرف صحى وتطهير 70 خزان بطاقة تبلغ 1946 متر مكعب.

