رئيس وكالة الفضاء المصرية يشارك فى فعاليات المبادرة المغربية لصناعة الفضاء

كتب محمود راغب

شارك الدكتور شريف صدقي - الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية - في فعاليات المبادرة المغربية لـ صناعة الفضاء خلال الفترة من 5 الي 8 فبراير2025 المقامة في الرباط بحضور د. تيديان واتارا الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الأفريقية، والدكتور محمد سعيد ريفي مدير المركز الفلكي للأبحاث الفضائيه، والدكتور ماتياس كريدت، وتوماس ماتريا.

يأتى ذلك في إطار حرصه على الإستفادة من البيانات الفضائية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للفضاء الخارجي.

وتركزت المناقشات الرئيسية على تطوير سياسات فضائية قوية من شأنها أن تشكل استدامة قطاع الفضاء في أفريقيا ونموه.

وقد سلط الحوار بين الخبراء التنظيميين ووكالات الفضاء الضوء على الطريق إلى الأمام بالنسبة للدول الأفريقية في مجتمع الفضاء العالمي.