رئيس مدينة الطود يفتتح سوق اليوم الواحد بقرية المريس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود بجنوب سيناء، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بقرية المريس غرب مدينة الطود، بحضور مسئولي إدارة تموين الطود، وسط إشادة كبيرة من المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن السوق يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن إقامة السوق تمت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة وكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح مختار، وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث أن أمس الأربعاء تم إقامة السوق اليوم الواحد في وسط مدينة الطود.

ومن جانبها أكدت محافظة الأقصر، على ضرورة التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في المراكز والقرى مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الوصول بتلك الأسواق إلى القرى والمناطق النائية لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى.

وتم توفير في تلك الأسواق عدد كبير من العارضين بجانب السيارات المتنقلة والمتوفر بها مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع، حيث شهدت تلك الأسواق إقبالًا واسعًا من الأهالي والذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.



رئيس مدينة الطود يفتتح سوق اليوم الواحد بقرية المريس



سوق اليوم الواحد بقرية المريس لخدمة المواطنين بأسعار مخفضة