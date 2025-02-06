رئيس لبنان يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع الأونروا لمعالجة أوضاع الفلسطينيين

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أكد الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، استعداد لبنان للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، من أجل معالجة أى شأن يتصل بأوضاع الفلسطينيين على أراضيه.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس "عون" مع المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

وأبلغ الرئيس "عون"، مفوض "الأونروا" أن لبنان يثمن الجهود التى تبذلها الوكالة، وهو على استعداد للتعاون معها من أجل معالجة أى شأن يتصل باوضاع الفلسطينيين فى لبنان.



وأطلع الرئيس اللبناني، لازارينى على تسلم الجيش المواقع التى أخلاها عدد من المسلحين الفلسطينيين فى كل من البقاع والشوف والشمال.



من جانبه، أطلع لازاريني، الرئيس اللبناني، على عمل الأونروا فى لبنان والدول المجاورة وغزة، والصعوبات التى تواجهها فى عدد من الدول لا سيما بعد تقليص تمويلها، منوها بالإجراءات التى اتخذها الجيش اللبنانى بما خص المراكز التى تم إخلاؤها من المسلحين الفلسطينيين، عارضا للتعاون والتنسيق فى ما خص أوضاع الفلسطينيين فى المخيمات اللبنانية.



وضم الوفد المرافق للازارينى المساعدة الخاصة للمفوض ساشينى جاياواردان، ومديرة "الأونروا" فى لبنان الدكتورة دوروثى كلاوس.



وفى لقاء آخر منفصل، استعرض الرئيس اللبنانى مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO الجنرال باتريك جوشا، الأوضاع فى الجنوب وعمل المراقبين، وشدد على تطبيق القرار 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها فى الحرب الأخيرة وإطلاق الأسرى اللبنانيين.



وداخليا، عقد فى قصر بعبدا اليوم، اجتماع ضم الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، خصص للبحث فى التشكيلة الحكومية الجديدة، وتم خلال اللقاء عرض المراحل التى قطعتها عملية التشكيل، وتم الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف.



وغادر "بري" و"سلام" القصر الجمهورى بعد انتهاء الاجتماع، من دون الإدلاء بأى تصريح.