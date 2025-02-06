رئيس قسم علاج الأورام بجامعة الأزهر: اللحوم المصنعة تسبب سرطان القولون

محمد شرقاوى

أكد الدكتور وائل الشيشتاوي، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة الأزهر ومستشفيات جامعة الأزهر، على أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم في الوقاية من الأمراض السرطانية، مشيرًا إلى أن الرياضة لا تقتصر على الذهاب إلى الجيم فقط، بل يمكن البدء بنشاط بسيط مثل المشي.

وأوضح رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، خلال حوار مع مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "يُفضل ممارسة الرياضة يوميًا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن الاكتفاء بثلاثة أيام في الأسبوع، لكن يجب أن يكون هدفنا الدائم هو تحسين صحتنا العامة، وزيادة نشاطنا البدني، الرياضة ليس فقط لتحسين صحتنا الجسدية، ولكن أيضًا تعزز صحتنا النفسية".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتغذية، فمن المهم أن ننتبه إلى مكونات طبقنا. إذا كان نصف الطبق يحتوي على فواكه وخضراوات، فهذا يعني أننا في الاتجاه الصحيح، إذا كانت النسب غير متوازنة، يجب تصحيحها، كما يجب أن نكون حذرين من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل العسل على سبيل المثال، رغم فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن".

وأشار إلى العلاقة بين استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بالأورام، مؤكدًا أن البحث العلمي أظهر أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من 500 جرام من اللحوم الحمراء أسبوعيًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بأورام القولون، محذرا من اللحوم المصنعة، والتي أثبتت الدراسات أنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأورام القولون.

وأكد على ضرورة تقليل تناول الدهون المشبعة، مثل السمن الصناعي والدهون الصلبة الأخرى، حيث أن هذه الدهون ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسمنة والأورام، كما نصح باستخدام الدهون الصحية مثل زيت الزيتون، الذي يعتبر من أفضل الزيوت على الإطلاق لما له من فوائد صحية عديدة، خاصة في خفض مستويات الكولسترول الضار.

وأضاف: "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن كمية الدهون المشبعة التي نتناولها يجب ألا تتجاوز 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يعادل حوالي 200 سعر حراري من الدهون المشبعة في اليوم، أي ما يعادل تقريبًا ملعقة كبيرة فقط".