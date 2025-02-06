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حبس الراقصة هندية 4 أيام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

الخميس، 06 فبراير 2025 10:31 م
حبس الراقصة هندية 4 أيام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور النيابة العامة
كتب سليم على

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قررت نيابة الشيخ زايد، حبس الراقصة هندية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة "سمر.ز" الشهيرة بـ"هندية"، تقوم بتصوير مقاطع فيديو ترتدى فيها ملابس شفافة وفاضحة، تظهر من خلالها مواطن عفتها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إثارة غرائز الرجال.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة تتعمد نشر هذه المقاطع لزيادة مشاهداتها، ما يحقق لها المزيد من المتابعين والمشاهدات، وهو ما يتنافى مع المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على الراقصة هندية فى الشيخ زايد بتهمة بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، وتحرض على الفسق والفجور.







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