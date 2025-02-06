جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول كفايات معلم الكبار بعصر الرقمنة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في تقديم البرامج التدريبية التي تستهدف تعزيز قدرات المعلمين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن برامج إعداد معلمي تعليم الكبار تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق البرنامج التدريبي "كفايات معلم الكبار في عصر الرقمنة"، الذي نظمته الجامعة بالتعاون بين إدارة التدريب ومركز تعليم الكبار، وشهد مشاركة نخبة من معلمي تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة لرفع كفاءة المعلمين، ومواكبة أحدث المستجدات في طرق التدريس، خاصة في مجال تعليم الكبار، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية أصبح ضرورة لا غنى عنها لضمان تحقيق أعلى مستويات الفاعلية في نقل المعرفة.

عُقد البرنامج التدريبي بقاعة التدريب بالمحافظة القديمة، بمشاركة 19 معلمًا من إدارات التل الكبير والقصاصين، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة خيري، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة قناة السويس.

وتولت الدكتورة عزة أحمد محمد إبراهيم، مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية، تقديم محاضرات البرنامج، بحضور نورهان سيد، مدير فرع تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، التي أشادت بدور الجامعة في دعم وتأهيل معلمي الكبار وفق أحدث الأساليب التربوية.

تناول البرنامج التدريبي عدة محاور أساسية، من بينها التعريف بتعليم الكبار وأهميته في إعادة تأهيل الأفراد وتمكينهم أكاديميًا ومهنيًا، إضافة إلى استعراض السمات المختلفة للدارسين الكبار من النواحي الاجتماعية والانفعالية والمعرفية، والتحديات التي تواجههم في بيئة التعلم.

كما تم تسليط الضوء على دور معلم تعليم الكبار في توجيه الدارسين وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي، مع التركيز على أدوار المعلم في العصر الرقمي، وضرورة تطوير كفاياته الرقمية ليتمكن من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في تعليم الكبار.

اختتم البرنامج التدريبي بالتأكيد على أهمية تعزيز الوصول المتكافئ للتعليم الرقمي للكبار، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتواصل في البيئات الرقمية لمواجهة المعلومات المضللة. كما تم التطرق إلى أنواع الكفايات والمهارات التي يحتاجها معلم الكبار في عصر الرقمنة لضمان تحقيق بيئة تعليمية فعالة وشاملة.

أشرف على تنظيم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

هذا وتؤكد جامعة قناة السويس استمرارها في تقديم المزيد من البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز جودة التعليم.

