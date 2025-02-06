جامعة قناة السويس تختتم فعاليات ورشة "البيولوجيا الجزيئية فى الكشف عن الأمراض النباتية"

الإسماعيلية: صبرى غانم

اختتمت جامعة قناة السويس فعاليات ورشة العمل التدريبية المتخصصة لطلاب العيادة النباتية بكلية الزراعة تحت عنوان "استخدام البيولوجيا الجزيئية في الكشف والتعرف على الأمراض النباتية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة والدكتور نهى مصطفى مصباح عميد معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد محمد ريان وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد شعبان منسق برنامج العيادة النباتيه.

وألمح الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس لا تدخر جهدًا في دعم البحث العلمي التطبيقي، مشيرًا إلى أن تنظيم ورش العمل التدريبية المتخصصة يسهم في تأهيل الطلاب والباحثين لمواكبة التطورات العلمية الحديثة.

وأضاف أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة أكاديمية متكاملة تتيح للطلاب التدريب العملي على أحدث التقنيات العلمية، وهو ما يعزز من قدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف التخصصات.

فيما أشاد الدكتور محمد سعد زغلول بأهمية هذه الورشة في توسيع آفاق البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية، موضحًا أن استضافة باحثين من جامعة عين شمس إلى جانب الطلاب الوافدين من المملكة الأردنية يعكس الدور المحوري لجامعة قناة السويس في دعم التبادل العلمي والمعرفي.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بإثراء برامج الدراسات العليا من خلال التدريب العملي المكثف، الذي يساعد الباحثين على تطوير مهاراتهم العلمية والتطبيقية.

بينما أفاد الدكتور محمود فرج أن التدريب العملي داخل معامل معهد التقنية الحيوية، إلى جانب المحاضرات النظرية التي أُقيمت بكلية الزراعة قسم الأمراض النباتية ساهم في تحقيق استفادة علمية كبيرة للمشاركين.

ومن جانبها ـ أكدت الدكتور نهى مصطفى مصباح أن معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث يحرص على توفير أحدث التقنيات والتجهيزات البحثية لطلاب الدراسات العليا والباحثين، مشيرةً إلى أن هذه الورشة تُعد نموذجًا عمليًا يعكس التزام المعهد بتقديم برامج تدريبية متميزة.

اختُتمت فعاليات الورشة وسط إشادة واسعة من المشاركين، الذين أعربوا عن تقديرهم لما وفرته الجامعة من فرص تدريبية متقدمة، تعكس التزامها بتطوير البحث العلمي ودعم طلابها في مختلف التخصصات.

