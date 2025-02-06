جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعلن نتائج امتحانات كلية طب الأسنان

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، مؤكدًا أن الجامعة تواصل تحقيق التميز الأكاديمي من خلال تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، بما ينعكس على الأداء المتميز للطلاب في مختلف التخصصات، وعلى رأسها كلية طب الأسنان.

وأكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن النتائج أظهرت نسب نجاح متميزة في جميع المستويات، حيث بلغت نسبة النجاح في المستوى الأول 73%، بينما ارتفعت في المستوى الثاني إلى 91.2%، وسجل المستوى الثالث أعلى نسبة نجاح بلغت 91.8%.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والتزام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على التميز العلمي.

وجرى توقيع النتيجة بحضور كل من الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، و إبراهيم زيد، مدير إدارة شؤون الطلاب، حيث أشادوا بالمستوى الأكاديمي للطلاب وحرصهم على تحقيق أفضل النتائج.

كما جاءت عملية رصد وإعلان النتائج بإشراف مباشر من الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرهان نبيه، منسق برنامج كلية طب الأسنان، واللاتي أكدن أن نتائج هذا الفصل الدراسي تعكس التفاني في تقديم تعليم طبي متميز يواكب أحدث المعايير الأكاديمية.

وفي ختام الإعلان، تم نشر النتائج رسميًا عبر برنامج ابن الهيثم، تحت إشراف الدكتور تامر حسنين، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، لضمان الشفافية والدقة في إتاحة النتائج للطلاب.

