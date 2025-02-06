"تنمية سيناء الزراعية".. الحكومة تستهدف زيادة المستفيدين إلى 42.2 ألف

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، زيادة عدد المستفيدين من مشروع تنمية واستصلاح أراضي شمال ووسط سيناء إلى 42,163 مستفيدًا خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 31,300 مستفيد خلال العام المالي 2023/2024.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التنمية الزراعية في سيناء من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز استخدامها في الزراعة، مما يسهم في توطين السكان، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بمنطقة شرق الدلتا، تحقيقًا للتنمية المستدامة.

ويُعد مشروع تنمية شمال ووسط سيناء لاستصلاح الأراضي أحد المشروعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة، حيث يستهدف استصلاح 538 ألف فدان شرق القناة، موزعة على مناطق رابعة، وبئر العبد، والسر، والقوارير بشمال سيناء، بالإضافة إلى منطقة جنوب القنطرة شرق، وذلك بهدف التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة.

كانت المساحة المستهدفة في البداية 400 ألف فدان تعتمد على مياه ترعة الشيخ جابر الصباح، إلا أنه تمت إضافة مساحات جديدة تُروى بالمياه الجوفية، إلى جانب مياه الترعة، لتعزيز جهود التنمية الزراعية في المنطقة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.