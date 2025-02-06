تقرير أممى: أزمة الغذاء فى اليمن تشهد تفاقمًا كبيرًا

إيمان حنا

أكد تقرير أممى صادر عن برنامج الغذاء العالمى أن أزمة انعدام الأمن الغذائى فى اليمن شهدت تفاقمًا، مع وجود 64% من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الغذاء الكافي.

وقال برنامج الغذاء العالمي: "لا يزال وضع انعدام الأمن الغذائى فى اليمن عند مستويات مقلقة باستمرار، حيث لم تتمكن 64% من الأسر التى شملها الاستطلاع من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية فى ديسمبر/كانون الأول 2024".

وأضاف التقرير، أن الأزمة كانت أكثر حدة فى المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث أظهرت البيانات أن 67% من الأسر تفتقر إلى الوصول إلى الغذاء الكافى، مقابل 63% فى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وأشار برنامج الغذاء العالمى، إلى أن تدهور الأمن الغذائى يرتبط بشكل أساسى "بارتفاع أسعار المواد الغذائية فى مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا (منطقة العمليات الجنوبية)، والمساعدات الغذائية الإنسانية المحدودة المقدمة فى المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين (منطقة العمليات الشمالية)، بالإضافة إلى ندرة الأنشطة المدرة للدخل، والاضطرابات الاقتصادية فى جميع أنحاء البلاد".

وأوضح التقرير، أن استمرار الصراع الداخلى خلال الربع الأخير من العام الماضى "ساهم فى مزيد من التدهور فى وضع الأمن الغذائى، وخاصة فى المديريات الواقعة على خط المواجهة فى محافظات تعز والضالع وأبين".



وأكد البرنامج الأممى، أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) بلغت 38% بحلول نهاية العام، (40% فى مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا و37% فى مناطق الحوثيين). وتجاوزت جميع المحافظات عتبة "عالية جدا" أكثر أو يساوى 20% لسوء استهلاك الغذاء فى ديسمبر/كانون الأول، باستثناء محافظة صنعاء.