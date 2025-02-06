"تعليم الإسكندرية": الانتهاء من كافة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على أنّ تعليم الإسكندرية قد أنهى استعداداته للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 مؤكّدًا أنّ الجولات التفقدية لتعليم الإسكندرية قد استمرت طوال إجازة نصف العام من المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات وإدارة المتابعة وتقويم الأداء، واستهدفت الوقوف على مدى استعداد وجاهزية المدارس.



يأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025 .

وأشار وكيل الوزارة الى أنه تم الاستعداد لأول يوم دراسي بضرورة انضباط طابور الصباح ، ومنها ما يخص المبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم ، وموقف الكتب المدرسية ووجود علم الجمهورية وعلم المحافظة على أعلى مبنى بالمدرسة وفي مكان واضح ، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة ، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق ، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضى ، حرصا على سلامتهم.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن إجازة نصف العام شهدت العديد من برامج التنمية المهنية للمعلمين من معلمات رياض الأطفال ومعلمي المرحلة الابتدائية ومنها التقييم التكويني ، استخدام رواية القصة وتنمية مهارات طفل الروضة ، الوعي الصوتي ، برنامج أساليب التدريس الحديث ضمن برنامج معًا من أجل الغد ، وبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي ونبذ العنف للمعلمين والأخصائيين ،كما نظّم تعليم الإسكندرية عن طريق توجيه عام المكتبات معسكر " اقرأ "بمعاونة فريق العمل بجميع الإدارات التعليمية؛ وذلك لغرس وتعزيز وتنمية حب القراءة لكونها تفتح الباب لخوض المغامرات وتعلم أشياء جديدة وتحتوى مجموعة كاملة متكاملة من بناء المهارات اللغوية الرئيسة ، ولذلك فتحت المكتبات المدرسية بمحافظة الإسكندرية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات طوال فترة إجازة نصف العام من خلال المعسكر المنفذ بجميع الإدارات التعليمية ، لتنمية القدرات والمهارات الثقافية والعقلية والإبداعية لأبنائنا الطلاب وتنمية ثرواتهم اللغوية .

وأوضح مدير المديرية أنّ المعسكر تم تنفيذه تفعيلًا لمبادرة "اقرأ واكتشف نفسك ى ختامًا لورش العمل التي قُدمت خلال اجازة نصف وقد تضمنت العديد من الورش وبمشاركة العديد من الطلاب والأخصائيين والموجهين والموجهين الأوائل للمكتبات ، وتضمنت الورش ورشة تحدي القراءة العربي ، وورشة قصة قصيرة ، وورشة أصدقاء المكتبة ، وورشة الأخصائي المثالي ، وورشة أعمال فنية.



