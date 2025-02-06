اليوم السابع
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بعد سداد هدير عبد الرازق 20 ألف جنيه غرامة.. طرق سداد الغرامات بالمحاكم

الخميس، 06 فبراير 2025 07:30 ص
بعد سداد هدير عبد الرازق 20 ألف جنيه غرامة.. طرق سداد الغرامات بالمحاكم هدير عبد الرازق
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية فى اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والتعدى على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية طريقة سداد الغرامة للمتهمين فى الأحكام، وبالتحديد فى الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.

وتدفع الغرامة فى خزينة النيابة الكلية التابعة لها القضية، وتوجد بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهمين طبقا للمادة 510 من قانون الإجراءات، وإذا تأخر المتهم فى دفع قسط، حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.







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