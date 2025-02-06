بعد تغيرات الأسعار عالميا.. سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 6 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا، بعد تسجيل ارتفاع طفيف في بعض العيارات أمس، ويرجع ذلك إلى تغيرات أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4588 جنيهًا.



عيار 21 يسجل 4015 جنيهاً

عيار 18 يسجل 3442 جنيها.

عيار 14 يسجل 2675 جنيها.

الجنيه الذهب 32120 جنيها.

تحليل وتوقعات الذهب



أكد تجار في سوق الذهب أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن في السوق المحلي، حيث لا تزال الطلبات على الذهب مستقرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأشاروا إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار.



ينصح الخبراء المتعاملين في سوق الذهب بمراقبة تحركات الأسعار العالمية، خاصة في ظل التوقعات بحدوث تغيرات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. كما يُنصح بشراء الذهب كوسيلة للاستثمار الآمن على المدى الطويل.

يُذكر أن الذهب يظل أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم، ويحظى بإقبال كبير من المواطنين في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والاعياد.