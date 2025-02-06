اليوم السابع: مصر ترفض أى طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: مصر ترفض أى طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.

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